На Украине пригрозили "вжарить" по России после решения суда ООН

В МИД Украины намерены добиться с России денежных выплат.

Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России, даже если суд ООН не поддержит страну. В Киеве не откажутся от претензий к Москве, касающихся нарушений двух международных конвенций. Об этом сообщила "Украинской правде" замминистра МИД Елена Зеркаль. Решение по данном исковому заявлению в Гааге примут не раньше 2022 года.

После этого мы можем и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации прокомментировала дипломат

Чиновники стоят на том, что Россия финансировала терроризм на территории Украины. Из-за этого государство получило значительный ущерб. Выплаты также затронут вопрос с расовой дискриминацией крымских татар. По словам Зеркаль, эти факты найдут подтверждение и будут восприняты судом как нарушение.

Журналисты уточнили, "вжарит ли Украина Россию на деньги". Дипломат заметила, что как официальный представитель не может допустить в своей речи подобной лексики. Однако потом добавила, что "вжарить надо".

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли.

Видео: YouTube/ТСН, Вікна-новини, Телеканал Прямий, DW Українською, Ukrinform TV