На Украине пригрозили отбирать земельные участки у россиян

С 1 июля отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Заместитель министра развития экономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что сделки по приобретению украинской земли гражданами РФ будут отслеживаться, а участки — конфисковаться. Об этом он сказал в телеэфире канала "Дом".

Напомним, в апреле текущего года Верховная рада приняла закон, который с 1 июля отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Данная мера также не позволяет иностранцам покупать украинские земли.

Высоцкий подчеркнул, что данный закон направлен и в адрес России.

Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю. Тарас Высоцкий, замминистра развития экономики Украины

Он уточнил, что теперь при оформлении сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

Ранее на Украине предрекли проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ