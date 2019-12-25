Александр Качура считает, что Киеву в первую очередь следует думать о здоровье украинцев.

На Украине предложили закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом в эфире местного телеканала NewsOne рассказал представитель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Качура. Парламентарий высказал инициативу закупить у Москвы препарат против коронавируса, если он докажет свою эффективность.

Мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране...Если будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, мы будем обязаны закупать, я считаю Александр Качура, депутат Верховной Рады

Политик уточнил, что для государства основным приоритетом должно быть жизнь и здоровье граждан.

Экс-депутат Рады заявил, что Порошенко продавал запрещенные боеприпасы боевикам в Сирии.

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