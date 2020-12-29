На Украине предложили сажать за сокрытие российского гражданства

Тех, кто скрывает второе гражданство, могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет.

Депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" предложили сажать за сокрытие российского гражданства. Об этом сообщает "Страна.ua".

В парламент Украины внесли сразу три законопроекта. Авторы инициативы предлагают наказывать тех, кто скрывает наличие гражданства РФ, лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В другом законопроекте предлагается лишать украинцев, имеющих гражданство России, права голоса на выборах. Третий документ предполагает создание специального реестра граждан Украины с иностранными паспортами.

По мнению депутатов, такие нововведения позволят представителям украинской диаспоры участвовать в политике страны.

Ранее уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому.

Видео: YouTube / RadaTVchannel