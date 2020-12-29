На Украине предложили сажать за сокрытие российского гражданства

Депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" предложили сажать за сокрытие российского гражданства. Об этом сообщает "Страна.ua".
В парламент Украины внесли сразу три законопроекта. Авторы инициативы предлагают наказывать тех, кто скрывает наличие гражданства РФ, лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В другом законопроекте предлагается лишать украинцев, имеющих гражданство России, права голоса на выборах. Третий документ предполагает создание специального реестра граждан Украины с иностранными паспортами.
По мнению депутатов, такие нововведения позволят представителям украинской диаспоры участвовать в политике страны.
Ранее уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому.
Видео: YouTube / RadaTVchannel
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