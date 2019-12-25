На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом

Алексей Арестович заявил, что русский язык сформировался на Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал разделить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне. Такое заявление государственный служащий сделал в эфире местного телеканала "Украина-24".

Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что с 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным официальным языком признается украинский. Его использование обязательно во всех общественных сферах.

На Украине раскритиковали языковую политику Зеленского.

Фото: YouTube / Україна 24