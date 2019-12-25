На Украине раскритиковали языковую политику Зеленского

Алексей Арестович оценил попытку раскола общества из-за языкового вопроса.

На Украине раскритиковали языковую политику Владимира Зеленского. В эфире местного телеканала "НАШ" киевский советник в Трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что культура и спорт должны оставаться вне политической системы. Он назвал борьбу с русским языком одной из самых значительных ошибок действующей власти.

Надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой. Алексей Арестович, украинский госслужащий

Напомним, что ранее Арестович жаловался на давление внутри украинского государства из-за русского языка. Тогда он полагал, что официальные власти и Зеленский проводят умеренную, взвешенную и центристскую политику по языковому вопросу.

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