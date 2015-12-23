На Украине появилась банкнота с изображением петербургского ученого

На лицевой стороне купюры изображен портрет русского академика Владимира Вернадского. В пресс-службе Нацбанка его назвали "известным украинским ученым".

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая станет купюрой с самым большим номиналом в стране. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне банкноты изображен русский академик Владимир Вернадский, которого НБУ назвал "известным украинским ученым".

Владимир Вернадский родился в Санкт-Петербурге в 1863 году. Детство он провел в Полтавской губернии и Харькове. Во время Первой мировой войны и Октябрьской революции Вернадский возглавил Украинскую академию наук. В 1921 академик вернулся в Петроград для продолжения научной карьеры.

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Видео: YouTube/ Факти ICTV

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