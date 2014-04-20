На Украине повесили билборд с нацистами и поблагодарили их за жизнь

Такую ошибку допустил депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Черпицкий.

Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий поблагодарил за жизнь и победу в войне нацистов. Он перепутал снимки нацистов и красногвардейцев, билборд повесили в городе. На ошибку обратили внимание в Telegram-канале "donetchanyn".

На рекламном щите, который по заказу украинского политика установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок гитлеровских солдат.

В соцсетях пользователи негативно отреагировали на ошибку Черпицкого, его упрекнули в незнании истории.

В прошлом году Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму.

Фото: Telegram / donetchanyn