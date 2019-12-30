На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда СССР

Украина должна последовать примеру Польши и потребовать от России финансовую компенсацию. С таким заявлением выступил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. Об этом сообщило РИА Новости.
Московия должна нам как никому,
– считает Тягнибок
Лидер националистической партии просит денег за оккупацию, за коллективизацию и раскулачивание. Не забыл Тягнибок обвинить Россию и в трех голодоморах. По мнению националиста, у украинцев забрали все из сбережения, а также Украине должна принадлежать часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.
При этом, Тягнибок совсем забыл о том, что Россия взяла на себя все долговые обязательства СССР после его распада. А Украина начала новую жизнь с нулевым балансом.
Ранее украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом".
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Когда гуляли хлопцы в пуще
На три бутылки занимал.
На курс теперь смотря текущий,
Скопился целый капитал.
Согласны долг принять в алмазах,
И лучше будет коль весь сразу.