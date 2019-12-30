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Сегодня, 17:33
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nastya960
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда СССР

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"Московия должна нам как никому", – считает лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Украина должна последовать примеру Польши и потребовать от России финансовую компенсацию. С таким заявлением выступил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. Об этом сообщило РИА Новости.

Московия должна нам как никому,

– считает Тягнибок

Лидер националистической партии просит денег за оккупацию, за коллективизацию и раскулачивание. Не забыл Тягнибок обвинить Россию и в трех голодоморах. По мнению националиста, у украинцев забрали все из сбережения, а также Украине должна принадлежать часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

 При этом, Тягнибок совсем забыл о том, что Россия взяла на себя все долговые обязательства СССР после его распада. А Украина начала новую жизнь с нулевым балансом.

Ранее украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом".

Теги: алмазный фонд, олег тягнибок, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 17:59

Когда гуляли хлопцы в пуще

На три бутылки занимал.

На курс теперь смотря текущий,

Скопился целый капитал.

Согласны долг принять в алмазах,

И лучше будет коль весь сразу.

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