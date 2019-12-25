На Украине погиб лейтенант Батыр Илмурадов из Тихвина

На Украине героически погиб житель Тихвина, лейтенант Батыр Илмурадов. О гибели офицера сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района Ленобласти.
Он пал смертью храбрых, защищая Россию, спасая мир от поднявшего голову нацизма.
пресс-служба администрации Тихвинского района
Соболезнования родным и близким погибшего офицера также выразил губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко.
Прощание с Героем состоится 5 мая в 12:00 часов во Дворце культуры Тихвина.
В начале апреля в Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко.
Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Администрация Тихвинского района
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