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На Украине погиб лейтенант Батыр Илмурадов из Тихвина
Сегодня, 9:42
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На Украине погиб лейтенант Батыр Илмурадов из Тихвина

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Прощание с Героем состоится 5 мая в 12:00 часов во Дворце культуры Тихвина.

На Украине героически погиб житель Тихвина, лейтенант Батыр Илмурадов. О гибели офицера сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района Ленобласти.

Он пал смертью храбрых, защищая Россию, спасая мир от поднявшего голову нацизма.

пресс-служба администрации Тихвинского района

Соболезнования родным и близким погибшего офицера также выразил губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко.

Прощание с Героем состоится 5 мая в 12:00 часов во Дворце культуры Тихвина.

В начале апреля в Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Администрация Тихвинского района

Теги: спецоперация, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Мировые новости, События на Украине,

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