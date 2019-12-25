В Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко

В четверг, 7 апреля, в Луге состоялась церемония прощания с Никитой Татаренко. Гвардии старший сержант погиб во время специальной операции ВС РФ. Об этом на своей личной странице в "ВКонтакте" рассказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, это невосполнимая утрата. Мы всегда будем помнить героя!
Юрий Намлиев, глава администрации Лужского района
Проститься с Никитой Татаренко в этот день пришли родственники, друзья и простые граждане.
В конце марта в Петербурге похоронили священника, погибшего при обстреле на границе с Украиной.
Фото: ВКонтакте / Юрий Намлиев
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