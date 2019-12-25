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На Украине памятник Ленину превратили в болгарского колониста
Сегодня, 9:35
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lesjasap

На Украине памятник Ленину превратили в болгарского колониста

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"Болгарский колонист" стоит в селе Железнодорожное Одесской области.

На Украине памятник Владимиру Ленину превратили в болгарского колониста. Об этом на собственной странице в Facebook сообщил местный активист Вадим Поздняков, занимающийся проектом "Декоммунизация.Украина". Он рассказал, что в селе Железнодорожное Одесской области появилась скульптура болгарскому колонисту на месте монумента советскому лидеру.

Активист прикрепил к посту фотографию, на которой видно, что Ленина "переодели" в болгарский костюм. В его руку вложили виноградную лозу. Поздняков добавил, что на территории Украины осталось два памятника советскому руководителю. Они находятся в селах Калчева и Городнее Одесской области.

В Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумба.

Теги: болгария, колонист, памятник ленину
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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