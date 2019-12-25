Разработчик оценил стоимость создания "Нептуна".

На Украине озвучили стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста. Генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев рассказал в интервью журналистам Defense Express о том, что на разработку ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" требуется порядка 40 млн долларов. Ранее в Киеве неоднократно угрожали Москве созданием такого оружия, которое способно стать сдерживающим фактором для РФ в акваториях Азовского и Черного морей.

Специалист уточнил, что в указанную им сумму входит создание полного вооруженного комплекса, а также обеспечение его средствами связи, машинами и ракетами.

Напомним, что крылатая ракета Р-360 имеет массу в 870 килограммов. Она способна нести боеголовку в 150 килограммов. Дальность ее пуска составляет максимально 280 километров, при скорости до 900 километров в час. Военные могут одновременно выпустить из комплекса до 24 ракет.

На Украине заявили о превосходстве танка "Нота" над российским Т-14 "Армата".

Фото: Defense Express Channel