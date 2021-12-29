Россия снизит транзит газа на Украину до 52,5 млн кубометров в сутки

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" не информирует о причинах уменьшения показателей.

На Украине ожидают самый низкий уровень транзита газа из России за последние два года. Об этом сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он заявил, что с 3 января 2022 года транзит природного газа из России уменьшится до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. По его словам, "Газпром" не информирует о причинах уменьшения показателей. Недавно Макогон утверждал, что российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на январь.

Напомним, что за прошлый год "Газпром" прокачал через Украину почти на 30% газа меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019 году. Макогон отметил, что в 2021 году объем поставок газа в страны ЕС составит примерно 145 млрд кубометров. По его мнению, "это станет минимумом за последние 6 лет".

Ранее мы сообщили, что Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай.

Фото: Gazprom.ru