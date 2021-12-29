Россия снизит транзит газа на Украину до 52,5 млн кубометров в сутки

На Украине ожидают самый низкий уровень транзита газа из России за последние два года. Об этом сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
Он заявил, что с 3 января 2022 года транзит природного газа из России уменьшится до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. По его словам, "Газпром" не информирует о причинах уменьшения показателей. Недавно Макогон утверждал, что российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на январь.
Напомним, что за прошлый год "Газпром" прокачал через Украину почти на 30% газа меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019 году. Макогон отметил, что в 2021 году объем поставок газа в страны ЕС составит примерно 145 млрд кубометров. По его мнению, "это станет минимумом за последние 6 лет".
Ранее мы сообщили, что Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай.
Фото: Gazprom.ru
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