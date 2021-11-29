На Украине назвали российскую армию "трусливой" и предрекли ей бегство

Экс-полковник ВСУ считает, что Россия ведет "захватническую войну".

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский предрек армии РФ "бегство" при военных действиях. Своим мнением он поделился в эфире Youtube-канала "Апостроф".

По словам экс-военного, в настоящее время Россия ведет "захватническую войну", а Украина всеми силами старается "защитить свой дом".

Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня. Петр Недзельский, подполковник запаса ВСУ

Он считает, что дезертирство советских солдат во времена Великой отечественной войны является показателем трусости русской армии.

Глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. По его версии, российские военные задействуют сначала боевую авиацию, а также артиллерийские и бронетанковые орудия. Атака может начаться с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию, считает Буданов.

Ранее украинский журналист Владимир Скачко предупредил о риске "дробления" страны.

Видео: Youtube/Апостроф