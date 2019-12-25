Александр Долженков объяснил, как Киев может решить проблему.

На Украине нашли выход из энергетического кризиса. В эфире местного телеканала "НАШ" руководитель политического совета партии "НАШИ" Александр Долженков объяснил журналистам, решить вопрос Киев может путем снятия блокады с Донбасса.

Во-первых, дефицит угля. Какие есть вызовы и возможности у власти? Например, разблокировка торговли с Донбассом. До 2016 года мы поставляли уголь с неподконтрольных территорий, и платились налоги в госбюджеты. Александр Долженков, политик

Напомним, что глава пресс-службы офиса президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров объявил прессе о том, что Киев настаивает на формировании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Специалисты должны будут работать над возвращением стране контроля за государственной границей на Донбассе.

Аналитик заявил, что риски обвала рубля сохраняются.

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