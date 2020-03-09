Аналитик заявил, что риски обвала руля сохраняются

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал агентству "Прайм", что рублю поддержку оказывают цены на энергоресурсы, но при этом сохраняются теоретические риски обвала национальной валюты.
Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%.
Андрей Маслов, аналитик ФГ "ФИНАМ"
По словам аналитика, это оказало негативное влияние на нефть, которая в последнее время стала рассматриваться как товар-заменитель для газа и угля. Маслов отметил, что негативно может сказаться на рубле и тот факт, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа. Но вряд ли ситуацию можно будет назвать катастрофической, сказал аналитик.
По словам Маслова аналитика, потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, новых антироссийских санкций, а также мощная волна коронавируса.
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Фото: pixabay
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