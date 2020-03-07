На Украине начали собирать российские автомобили Lada. Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей этой марки. Об этом сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря "Укравто" Дмитрия Скляренко.
ЗАЗ сейчас пребывает под процедурой санации.
- Финальных договоренностей, которые могли бы сказать о запуске производства, пока нет, - сказал Скляренко.
На данный момент завод занимается сборкой Lada Largus. В будущем могут взяться за Lada Vesta и Lada Xray.
ЗАЗ выпустил тестовую серию в рамках аудита.
Ранее сообщалось, что Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей.
Видео: YouTube / Лада.Онлайн
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