На данный момент завод занимается сборкой Lada Largus.

На Украине начали собирать российские автомобили Lada. Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей этой марки. Об этом сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря "Укравто" Дмитрия Скляренко.

ЗАЗ сейчас пребывает под процедурой санации.

- Финальных договоренностей, которые могли бы сказать о запуске производства, пока нет, - сказал Скляренко.

На данный момент завод занимается сборкой Lada Largus. В будущем могут взяться за Lada Vesta и Lada Xray.

ЗАЗ выпустил тестовую серию в рамках аудита.

Ранее сообщалось, что Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей.

Видео: YouTube / Лада.Онлайн