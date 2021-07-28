  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
80
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Украине легкомоторный самолет упал на жилой дом

0 0

В результате крушение погиб пилот и три пассажира.

На Украине потерпел крушение легкомоторный спортивный самолет. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы страны по ЧС.

Инцидент произошел днем 28 июля на западе Украины в Ивано-Франковской области. Воздушное судно упало на частный дом и загорелось. В результате трагедии погибли четыре человека – пилот и три пассажира. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Отмечается, что на момент катастрофы люди в доме отсутствовали.

Причина крушения воздушного судна устанавливаются.

Ранее в Амурской области упал легкомоторный самолет. Предварительная причина падения – отказ двигателя.

Видео: Youtube/MNS GOV.UA

Теги: ивано-франковская область, крушение самолета, самолет упал на дом, украина
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии