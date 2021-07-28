На Украине легкомоторный самолет упал на жилой дом

На Украине потерпел крушение легкомоторный спортивный самолет. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Госслужбы страны по ЧС.
Инцидент произошел днем 28 июля на западе Украины в Ивано-Франковской области. Воздушное судно упало на частный дом и загорелось. В результате трагедии погибли четыре человека – пилот и три пассажира. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Отмечается, что на момент катастрофы люди в доме отсутствовали.
Причина крушения воздушного судна устанавливаются.
Ранее в Амурской области упал легкомоторный самолет. Предварительная причина падения – отказ двигателя.
Видео: Youtube/MNS GOV.UA
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