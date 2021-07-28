В Приамурье упал легкомоторный самолет

В салоне находился только пилот, он не пострадал.

В Амурской области упал легкомоторный самолет. Об этом пишет информационное агентство "Интерфакс".

Инцидент произошел в районе поселка Архара, расположенного рядом с федеральной трассой "Амур". По данным СМИ, пострадавших в результате происшествия нет. Внутри самолета находился только пилот.

Предварительная причина падения – отказ двигателя воздушного судна.

В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП и принадлежность самолета.

Ранее в Калифорнии недалеко от аэропорта Траки-Тахо при совершении посадки разбился частный легкомоторный самолет. Воздушное судно упало в лесной массив и загорелось. Вследствие этого возник сильный пожар.

Видео: Telegram/LIFE SHOT