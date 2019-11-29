На Украине испытали крылатую ракету комплекса "Нептун"

Летательные характеристики подтвердились.

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты "Нептун". Оружие успешно прошла заключительный этап испытаний в качестве летательного аппарата. Ракета совершила полет на несколько сотен метров по указанному маршруту. По словам генерального конструктора бюро "Луч" Олега Коростелева, таким образом разработка проекта Р-36 завершена.

Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высотах прокомментировал эксперт

Известно, что ракета может стелиться вдоль поверхности моря на высоте в пять метров, а после атаковать корабль. Ранее Петр Порошенко заявлял, что крылатые ракеты поступят на вооружение ВМС Украины в ближайшее время. Однако говорил он это еще во времена своего президентства.

На следующем этапе тестирования ракету проверят на боевые характеристики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море.

Видео: YouTube/AiFUkraine