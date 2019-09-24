На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

До сих пор граница не определена договоренностями Киева и Москвы.

Между Россией и Украиной могут начаться переговоры по изменению морской границы. Инициативу выдвинуло госучреждение "Госгидрография" Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства утром 23 сентября.

Специалисты напомнили, что договоренности между странами достигнуты в далеком 2003 году. Тогда политикам удалось договориться о российско-украинской границе, но морские границы не были установлены.

Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс комментируют положение чиновники

Для Украины важно официально оформить договоренности с Россией. Это позволит открыть легальный путь использования водных ресурсов.

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Видео: YouTube/Минобороны России

