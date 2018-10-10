На Трафальгарской площади зажгли праздничные огни на главной ёлке

На церемонию зажжения огней пришли несколько сотен жителей Лондона и гостей столицы. Некоторые местные жители остались недовольны внешнем видом ёлки.

В четверг, 2 декабря, на главной ели в Великобритании зажгли праздничные огни. Об этом сообщили ведущие британские СМИ.

Главный символ Нового года был доставлен на Трафальгарскую площадь из пригорода Осло. С 1947 года норвежцы ежегодно дарят ель британцам в знак признательности за поддержку Норвегии во Второй мировой войне. В этот раз они отправили в Лондон 24-метровое дерево. На церемонию зажжения огней пришли несколько сотен жителей Лондона и гостей столицы.

Некоторые местные жители остались недовольны внешнем видом ёлки. В социальных сетях её сравнили с "общипанной курицей". Критики назвали 90-летнее дерево "национальным позором", а другие пошутили, что ель соблюдает социальную дистанцию и потеряла ветки из-за пандемии.

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Видео: Instagram / @2_manythings