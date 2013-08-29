На Старообрядческой улице потушили гараж

С огнем боролись 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

В Московском районе Петербурга потушили горящий гараж. По информации Piter.tv, возгорание произошло на Старообрядческой улице сегодня, в 14:43.

Известно, что с огнем боролись 20 спасателей и четыре спецмашины. В здании находились инструменты, машинное масло и газовый баллон. Допускалась возможность распространения огня по территории в связи с сильным ветром. Однако пожарным удалось быстро ликвидировать пламя. В 15:26 огонь локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется причина ЧП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.tv