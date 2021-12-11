На Старообрядческой улице горит гараж, внутри которого находятся газовый баллон и масло

На место случившегося прибыли пожарные.

В Московском районе Петербурга полыхает гараж, внутри которого находится газовый баллон. Об этом сообщили на портале "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на Старообрядческой улице. Известно, что в гараже хранятся инструменты хозяина, 200 литров отработанного масла и газовый баллон. Из-за непогоды огонь может распространиться на большую площадь, перекинувшись на соседние здания. Пожарные пытаются потушить пламя.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.tv