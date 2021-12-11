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На Старообрядческой улице горит гараж, внутри которого находятся газовый баллон и масло
Сегодня, 16:01
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На Старообрядческой улице горит гараж, внутри которого находятся газовый баллон и масло

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На место случившегося прибыли пожарные.

В Московском районе Петербурга полыхает гараж, внутри которого находится газовый баллон. Об этом сообщили на портале "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на Старообрядческой улице. Известно, что в гараже хранятся инструменты хозяина, 200 литров отработанного масла и газовый баллон. Из-за непогоды огонь может распространиться на большую площадь, перекинувшись на соседние здания. Пожарные пытаются потушить пламя.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: газовый баллон, горит гараж, старообрядческая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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