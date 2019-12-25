Сотрудница конного клуба на Старообрядческой получила удар от лошади

В травмпункте пациентке обработали ушибы мягких тканей головы и правой щеки и ссадину нижней губы.

В Московском районе Петербурга сотрудницу конного клуба лягнула лошадь. Девушке потребовалась помощь врачей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел рано утром 14 мая на Старообрядческой улице. Во время уборки 23-летняя работница клуба получила удар от животного. В травмпункте пациентке обработали ушибы мягких тканей головы и правой щеки и ссадину нижней губы, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что погиб лось, который разгуливал возле храма в Приморском районе. Сохатый скончался после неудачного прыжка на улице Маршала Новикова. Его и еще одного лося сотрудники ДПС дважды провожали в сторону Юнтолово.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)