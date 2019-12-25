Дождь затопил несколько улиц мегаполиса.

На Стамбул обрушился мощный ливень с градом диаметром до 50 мм. Об этом заявили представители местного телеканала CNN Turk. В СМИ уточнили, что в отдельных районах столицы Турции оказались подтоплены улицы. Это привело к большим автомобильным пробкам в городе.

В издании Hurriyet заявили о том, что размер выпавшего града составил от 5 до 5 миллиметров. Осадки нанесли повреждения нескольких транспортным средствам.

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан.

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