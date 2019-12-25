На Смольной набережной "поцеловались" две легковушки

На место аварии прибыли медики и полицейские.

В ночь на субботу, 25 сентября, в Центральном районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобили не смогли поделить проезжую часть на Смольной набережной. Машины столкнулись лоб в лоб и разлетелись в разные стороны.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Информация о случившемся уточняется. Выясняются обстоятельства аварии и сведения о состоянии здоровья водителей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что две девушки оказались под серого колесами BMW.

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