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На Смольной набережной "поцеловались" две легковушки
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На Смольной набережной "поцеловались" две легковушки

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На место аварии прибыли медики и полицейские.

В ночь на субботу, 25 сентября, в Центральном районе произошло ДТП  с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Автомобили не смогли поделить проезжую часть на Смольной набережной. Машины столкнулись лоб в лоб и разлетелись в разные стороны. 

На место ДТП прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Информация о случившемся уточняется. Выясняются обстоятельства аварии и сведения о состоянии здоровья водителей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что две девушки оказались под серого колесами BMW.

Фото: Pexels

Теги: дтп, смольная набережная, столкновение, центральный район
Категории: Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Происшествия,

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