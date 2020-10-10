Специалисты начали проверку по факту гибели животного.

На Сахалине нашли расстрелянного на берегу моря тюленя. Об этом рассказали активисты из местного фонда "Зеленый Сахалин" в собственном Instagram-аккаунте. Известно, что трагедия зафиксирована на юго-восточном побережье пляжа. Эксперты определили на теле погибшего животного характерные входные отверстия от пуль.

По характеру и локализации ран видно, что в тюленя стреляли, когда он находился на суше — входные отверстия обнаружены на голове, шее, грудной области и области брюшины, задеты также ласты экологи Сахалина

Известно, что тюлень умер спустя два часа после его обнаружения. Ему было не более девяти месяцев. Сейчас по факту гибели животного проводится проверка совместно с министерством экологии по региону.

Откормившуюся нерпу Краськову выпустили на волю.

Видео: Instagram / fond_greensakhalin