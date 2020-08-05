Нерпенок Крошик напугал пользователей интернета глазами-фарами

Они заявили, что если бы увидели подобное вживую, то смогли бы и по воде побежать от страха.

В сети появилось новое видео с любимцем публики – нерпенком Крошиком. Спасатели тюленей показали, как он плавает в темноте.

"Ночью под водой всегда включайте ближний свет", - говорится в описании видеозаписи.

На ролике Крошик плавает в бассейне, и при этом его глаза светятся ярко-желтыми огнями, как автомобильные фары. Авторы видео посоветовали бесстрашным подписчикам отправиться вечером на Ладогу и посветить в темную воду. Они заявили, что так можно будет увидеть множество плавающих нерп с глазами-фарами.

Пользователи интернета оценили видеозапись, но заявили, что если бы увидели подобное вживую, то смогли бы и по воде побежать от страха. Впрочем, в конце видео Крошик очень мило высовывает мордочку из воды, что сглаживает все жуткие впечатления.

Ранее мы писали, что тюлень Крошик крайне возмущен новыми соседями.

Видео: ВКонтакте / Елена Андриевская