На Ржевской улице устанавливают светофор 

Работы по установке завершатся в сентябре.

На Ржевской улице устанавливают новый светофор. Регулировщик появится в этом году на пересечении улиц Ржевская и Красина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Работы по установке завершатся в сентябре. Как уточнили в пресс-службе, светофор позволит безопасно проходить к стеле Ржевского коридора и будущему общественному пространству, которое появится здесь в 2025-2026 годах.

Новая точка притяжения откроется около предприятия "Ржевка-хлеб". Жителей района приглашают 13 августа обсудить концепциюа благоустройства, а также предложить свои идеи по проекту. Встреча начнется в 18:30 в библиотеке "Ржевская". Вход свободный.

Ранее мы писали, что в парке СКА Арены пройдет фестиваль цветов.

Фото: Pxhere