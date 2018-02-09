На Репищевой перекрыто движение из-за работ Следственного комитета

В Приморском районе ГИБДД перекрыло движение по Репищевой улице.

В результате взрыва в Приморском районе сотрудники ГИБДД перекрывают улицу Репищева. Для транспорта будет недоступен участок дороги от Вербной до Парашютной улицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на место прибыли представители Следственного комитета. Piter.tv публиковало видео пострадавшего дома . Продолжают работать спасатели и полиция.