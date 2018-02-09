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На Репищевой перекрыто движение из-за работ Следственного комитета

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В Приморском районе ГИБДД перекрыло движение по Репищевой улице.

В результате взрыва в Приморском районе сотрудники ГИБДД перекрывают улицу Репищева. Для транспорта будет недоступен участок дороги от Вербной до Парашютной улицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
В настоящее время на место прибыли представители Следственного комитета. Piter.tv публиковало видео пострадавшего дома. Продолжают работать спасатели и полиция.
 
Сообщается, что на пространстве в 300 квадратных метров повыбивало стекла. Ударная волна распространилась на весь третий этаж 12-этажного здания. Сильно повреждены 10 квартир и четыре припаркованных автомобиля. Медики уже осмотрели троих рабочих, пострадавших при взрыве. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.
Теги: взрыв , гибдд , приморский район , следственный комитет , улица репищева
Категории: Новости СПб Происшествия

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