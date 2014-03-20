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На Пулковское шоссе образовалась огромная пробка из-за ремонтных работ

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Заторы на дорогах наблюдаются в районе Волхонского шоссе.

На Пулковское шоссе в Петербурге образовалась огромная пробка. Об этом днем 3 ноября Piter.TV рассказал читатель. Заторы на дорогах наблюдаются в районе Волхонского шоссе, где проходят ремонтные работы. 

Напомним, ремонт дорожного покрытия ограничит движение транспорта по Пулковскому шоссе от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе с 30 октября по 30 ноября.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта

Видео: Piter.TV

Теги: пробки, пулковское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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