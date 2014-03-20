На Пулковское шоссе образовалась огромная пробка из-за ремонтных работ

Заторы на дорогах наблюдаются в районе Волхонского шоссе.

На Пулковское шоссе в Петербурге образовалась огромная пробка. Об этом днем 3 ноября Piter.TV рассказал читатель. Заторы на дорогах наблюдаются в районе Волхонского шоссе, где проходят ремонтные работы.

Напомним, ремонт дорожного покрытия ограничит движение транспорта по Пулковскому шоссе от Петербургского шоссе до Волхонского шоссе с 30 октября по 30 ноября.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта.

Видео: Piter.TV