На Первом продолжается показ сериала "Тест на беременность"

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность". До финала остается все меньше серий, а непростой сюжет становится только запутанней.
Во втором сезоне телесериала главная героиня Наташа Бахметьева с Андреем и сыном Мишкой пытаются привыкнуть к новой семейной жизни. Наташа с трудом справляется с домом и ребенком. Ситуацию усугубляет то, что Андрей проводит все больше времени на ночных дежурствах, а она очень скучает по работе.
Однажды Бахметьева приезжает в Медцентр, чтобы поздравить "Мишу" с юбилеем. На ее глазах у ворот роддома КАМАЗ сбивает беременную женщину. Наташа проводит сложнейшую операцию, спасает мать, но ребенка спасти не удается.
Тем временем в СМИ появляется все больше сообщений о том, что в Медцентре резко увеличился процент младенческой смертности. Главврач Саморядов просит Наташу выйти из декретного отпуска и вернуться в клинику. Она соглашается.
В ролях: Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Татьяна Рассказова, Артур Ваха и другие актеры.
Ранее мы писали, что появились кадры второго сезона "Ничто не случается дважды".
Видео: YouTube / Трейлеры на русском языке
Обсуждение ( 0 )
Фильм очень интересный и первый сезон и второй, артисты замечательные, но во втором сезоне много пошлости, что то все друг другу изменяют, такое чувство что они все запутались и мечутся в поисках партнёра...