На Первом продолжается показ сериала "Тест на беременность"

До финала все меньше серий, а непростой сюжет становится только запутанней.

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность". До финала остается все меньше серий, а непростой сюжет становится только запутанней.

Во втором сезоне телесериала главная героиня Наташа Бахметьева с Андреем и сыном Мишкой пытаются привыкнуть к новой семейной жизни. Наташа с трудом справляется с домом и ребенком. Ситуацию усугубляет то, что Андрей проводит все больше времени на ночных дежурствах, а она очень скучает по работе.

Однажды Бахметьева приезжает в Медцентр, чтобы поздравить "Мишу" с юбилеем. На ее глазах у ворот роддома КАМАЗ сбивает беременную женщину. Наташа проводит сложнейшую операцию, спасает мать, но ребенка спасти не удается.

Тем временем в СМИ появляется все больше сообщений о том, что в Медцентре резко увеличился процент младенческой смертности. Главврач Саморядов просит Наташу выйти из декретного отпуска и вернуться в клинику. Она соглашается.

В ролях: Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Татьяна Рассказова, Артур Ваха и другие актеры.

Ранее мы писали, что появились кадры второго сезона "Ничто не случается дважды".

Видео: YouTube / Трейлеры на русском языке