Netflix покажет лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки

Премьера состоится на сервисе 1 февраля 2020 года.

Netflix получил права на показ большинства мультфильмов студии Ghibli, основанной популярным японским режиссером-аниматором Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает издание Kotaku.

В частности, сервис покажет мультфильмы "Мой сосед Тоторо", "Порко Россо", "Еще вчера", а также "Ведьмина служба доставки", "Небесный замок Лапута" и другие. Их премьера состоится 1 февраля 2020 года.

Студия Ghibli была основана в 1985 году. За эти годы она выпустила более 25 полнометражных картин.

Ранее мы писали, что актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах".

Видео: YouTube / Netflix UK & Ireland