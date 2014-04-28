  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:48
97
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Netflix состоялась премьера аниме "Аркейн" по League of Legends

0 0

В сериале рассказывается о становлении двух легендарных чемпионов Лиги.

Стриминговый сервис Netflix 7 ноября выпустил первую главу аниме-сериала "Аркейн". Первые три серии уже доступны на стриминге и сервисе Twitch.

В основу сериала легла игра компании Riot Games в жанре MOBA с элементами RPG и RTS League of Legends. Действия аниме-сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере, а также жестоком подземном мире Зауне.

В сериале рассказывается о становлении двух легендарных чемпионов Лиги. Однако они оказались разделены по разные стороны баррикад. 

Ранее мы писали, что женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг. 

Видео: YouTube / Neflix Russia 

Теги: league of legends, аниме аркейн
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии