На Netflix состоялась премьера аниме "Аркейн" по League of Legends

В сериале рассказывается о становлении двух легендарных чемпионов Лиги.

Стриминговый сервис Netflix 7 ноября выпустил первую главу аниме-сериала "Аркейн". Первые три серии уже доступны на стриминге и сервисе Twitch.

В основу сериала легла игра компании Riot Games в жанре MOBA с элементами RPG и RTS League of Legends. Действия аниме-сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере, а также жестоком подземном мире Зауне.

В сериале рассказывается о становлении двух легендарных чемпионов Лиги. Однако они оказались разделены по разные стороны баррикад.

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Видео: YouTube / Neflix Russia