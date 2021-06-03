На Netflix вышел фильм Данилы Козловского "Чернобыль"

Картина также появится в прокате в Японии, США, Южной Корее, странах Европы, Балтии, в Китае, в Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и других странах.

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль". Об этом сам режиссер и исполнитель главной роли рассказал в Instagram.

По словам Козловского, "Чернобыль" стал одним из самых продаваемых фильмов за всю историю российского кино. В ближайшее время картина выйдет в прокат в Японии, США, Южной Корее, странах Европы, Балтии, в Китае, в Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и других странах. На данный момент переговоры о продаже авторских прав на прокат продолжаются.

Картина вышла в прокат 15 апреля. В центре сюжета молодой пожарный Алексей Карпушин, который работает на атомной электростанции в Припяти. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами (инженером и водолазом) спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

Главную роль исполнил Данила Козловский. Кроме него в фильме сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Равшана Куркова и другие актеры.

Ранее Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO.

Видео: YouTube / Central Partnership