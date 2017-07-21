На фестивале "Нашествие" открыли выставку военной техники

Каждый гость этой выставки может попробовать сдать нормативы по физической подготовке и пройти специальное тестирование, определяющее уровень годности к военной службе.

На рок-фестивале "Нашествие" открыли экспозицию военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 3 по 5 августа гости и участники фестиваля "Нашествие" смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии. Для посетителей главного приключения года развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю, отметили в ведомстве



На выставке посетители увидят новинки военной техники Вооруженных сил России, а также смогут попробовать сдать нормативы по физической подготовке и пройти специальное тестирование, определяющее уровень годности к военной службе.



Также на экспозиции ВС РФ для всех желающих будут проводиться любительские футбольные матчи, на которых команды рок-фанатов и музыкантов могут помериться силами с "военно-полевой" сборной, состоящей из механиков-водителей, стрелков-наводчиков, связистов и военных поваров, обеспечивающих работу выставки, сообщают в пресс-центре.

Напомним, что в этом году фестиваль "Нашествие" байкотироет множество музыкантов из-за сотрудничества организаторов с Минобороной РФ.

Ранее мы писали о том, что популярная певица Монеточка и Noize MC выпустили песню посвященную байкоту фестиваля.

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