Бойкот "Нашествия": лидер группы "Чайф" рассказывает, почему молодые исполнители отказываются от выступлений

Владимир Шахрин предположил, что все дело в украинских корнях исполнителей. Такую версию он высказал в эфире "Эхо Москвы".

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал свою версию, почему молодые исполнители бойкотирую фестиваль "Нашествие". По мнению музыканта, отказ от выступления на рок-фестивале обусловлен украинским происхождением многих исполнителей.

Они просто поняли, что их порвут дома, заявил Владимир Шахрин.

Те исполнители, кто не связан с Украиной, "просто решили поймать хайп", говорит музыкант. Владимир уверен, что сотрудничество фестиваля с Минобороной не несет под собой никаких подтекстов. Отметим, что на мероприятие будет организована выставка военной техники.

Ранее мы писали о скандалах "Нашествия". Так, одиними из первых от выступления на фестивале отказались такие группы, как "Эллизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Буквально на следующий день к бойкоту присоеденилась популярная исполнительница Монеточка.

Отметим, что "Нашествие" явялется смым крупным рок-фестивалем, который традиционно проводится с 1999 года. В прошлом году мероприятие посетили порядка 200 тысяч человек.

Фото: Владимир Шахрин/ВК