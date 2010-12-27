На "Нашествие" не приедут сразу три рок-группы из-за Минобороны

Сразу три группы не приедут на грандиозный рок-фестиваль "Нашествие". На своих официальных страницах группы "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш" извинились перед преданными фанатами и поставили точку в "отношениях" с Минобороной.
Сотрудничество фестиваля и министерства обороны продолжится, хотя два месяца назад информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале, написал в своем Facebook лидер группы "Порнофильмы" Владимир Котляров
Отметим, что "Нашествие" явялется смым крупным рок-фестивалем, который традиционно проводится с 1999 года. В прошлом году мероприятие поститили порядка 200 тысяч человек.
Фото: официальный сайт "Нашествие"