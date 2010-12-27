Noize МС со сцены фестиваля "Нашествия" сказал, что думает про сотрудничество с Минобороной

Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize МС, выразил надежду, что "он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны".

В пятницу 3 августа, на открытии фестиваля "Нашествие" в Тверской области, Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize МС, сказал, что думает про сотрудничество с Минобороной. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Музыкан прямо со сцены выразил надежду, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны. Noize МС отметил, что в наше время многие россияне сами разжигают военную истерию, подпитывая ее, например, провокационными наклейками на машины.

Отметим, что весь репертуар исполнителя на фестивале "Нашествие" состоял из антивоенных песен.

В конце выступления Noize МС редставил слушателям свои горячую новинку "Люди с автоматами", которую он исполнил с певицей Монеточкой. Кстати, исполнительница все же не приехала на фестиваль.

Ранее мы подрбно писали о новой песне Noize МС и популярной певицы Монеточки.

Фото: Noize MC/ВК