Пострадавшая отплыла к лодке и перебинтовала окровавленную руку.

На Мальдивах акула укусила российскую туристку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во время экскурсии с гидом. Группа туристов в составе 12 человек отправилась купаться открытое море. По словам одной из туристок, гид потянул ее за собой, чтобы сделать красивые фото с акулами. Однако мужчина слишком сильно потащил женщину, в результате та начала барахтаться и случайно ударила одной рукой акулу.

Хищная рыба укусила женщину за руку, после чего пострадавшая отплыла к лодке и перебинтовала окровавленную руку. Она не стала паниковать, чтобы не пугать остальных туристов.

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Фото: pxhere.com