В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

Найденыш отправлен в реабилитационный центр.

Специалисты из регионального управления охотнадзора на территории Приморского края отловили оставшегося без матери тигренка. Операция прошла на территории Ольгинского муниципального округа. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилось местное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

В ночь на 6 января специалисты приморского охотнадзора отловили в Ольгинском муниципальном районе тигренка, который, предположительно, остался без матери. сообщение профильного ведомства

Известно, что тигренок в настоящее время доставлен в реабилитационный центр "Тигр", расположенный в селе Алексеевка Надеждинского района, где дикого зверя осмотрели ветеринары. Оказалось, что новым пациентом стала девочка с возрастом в три-пять месяцев. Животное обезвожено и находится в крайней степени истощения. При этом вес хищника составляет всего 24 килограмма. Специалисты взяли у лесного гостя необходимые анализы и отправили в карантин. Тигренок должен будет окрепнуть, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Росприроднадзор рассказал правду о "тигре в петербургской квартире".

Фото и видео: Telegram-канал Правительства Приморского края