На Мадагаскаре нашли штамм чумы, устойчивый к препаратам

Этот штамм может передаваться от человека к человеку.

Ученые обнаружили в районе Фарацихо на Мадагаскаре новый штамм во время вспышки легочной чумы в 2013 году. Они взяли образцы и провели исследования. Выяснилось, что штамм Yersinia pestis устойчив к противомикробным препаратам, в частности к стрептомицину. Он также может передаваться от человека к человеку. Статья была опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.

Штамм, выявленный во время вспышки, устойчив к стрептомицину из-за спонтанной точечной мутации, но по-прежнему чувствителен ко многим другим антибиотикам, включая ко-тримоксазол. К счастью, все 19 пациентов, прошедших лечение, в дополнение к стрептомицину получали ко-тримоксазол, и все они выжили, – сообщили ученые.

Отмечается, что в 2017 году стало известно о первом случае передачи вируса от человека к человеку. Речь идет о случае мальчика на Мадагаскаре, который был инфицирован Yersinia pestis. Вирус был устойчив к восьми известным антибиотикам.

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