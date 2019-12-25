На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет от "Ростеха"

Госкорпорация не приводит подробности своей разработки.

На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители пресс-службы государственной корпорации "Ростех". В числе разработок компании значится новый борт, но пока что непонятно, к какому классу (военному или гражданскому) он будет относиться.

Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет. пресс-служба "Ростеха"

Напомним, что на международном авиасалоне в подмосковном Жуковском в 2021 году панируют участвовать все холдинги "Ростеха". Общая площадь выставки превысит пять тысяч квадратных метров. Мероприятие состоится с 20 по 25 июля. К участию заявлены делегации из 40 стран.

Фото: aviasalon.com