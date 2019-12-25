На Кубани подтвердили коронавирус у 24 человек

Краснодарский край занимает 6 место в России по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

В Краснодарском крае зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусм.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Краснодарского края сообщает, что за последние сутки по состоянию на утро 8 апреля в регионе лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения. В основном это жители Туапсе (20 человек), в Кореновске и Сочи по 2 случая инфицирования. Новым пациентам от 20 до 78 лет.

Всего в регионе нарастающим итогом 85 случаев заражения COVID-19. 15 человек выздоровели. Один человек скончался. Накануне Piter.TV рассказывал подробности о первом летальном случае на Кубани. На сегодняшний день Краснодарский край занимает 6е место в России по количеству заболевших коронавирусом. Первые 5 это Москва и область, Санкт-Петербург и Республика Коми, и Ленинградская область.

Фото: Piter.TV