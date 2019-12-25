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На Кубани подтвердили коронавирус у 24 человек
Сегодня, 13:32
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MShaffter

На Кубани подтвердили коронавирус у 24 человек

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Краснодарский край занимает 6 место в России по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

В Краснодарском крае зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусм.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Краснодарского края сообщает, что за последние сутки по состоянию на утро 8 апреля в регионе лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения. В основном это жители Туапсе (20 человек), в Кореновске и Сочи по 2 случая инфицирования. Новым пациентам от 20 до 78 лет. 

Всего в регионе нарастающим итогом 85 случаев заражения COVID-19. 15 человек выздоровели. Один человек скончался. Накануне Piter.TV рассказывал подробности о первом летальном случае на Кубани. На сегодняшний день Краснодарский край занимает 6е место в России по количеству заболевших коронавирусом. Первые 5 это Москва и область, Санкт-Петербург и Республика Коми, и Ленинградская область. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус в россии, новости краснодарского края, новости кубани
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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