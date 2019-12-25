В Краснодарском крае умер первый пациент с COVID-19

Мужчине было всего 45 лет.

В Краснодарском крае первый летальный случай от коронавируса.

ТАСС со ссылкой на оперативный штабе Краснодарского края сообщает, что в регионе зафиксирован первый летальный случай по диагнозу коронавирус COVID-19. Скончавшемуся от коронавируса пациенту было 45 лет. Мужчина длительно болел и скончался в Лабинской больнице.

Всего в регионе 50 заболевших коронавирусом. Медики региона отмечают тяжелое течение болезни у пациентов. 5 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. У 22 пациентов состояние резко ухудшилось до состояния средней тяжести.

За весь период эпидемии выписаны по выздоровлению 15 человек.

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