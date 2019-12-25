Обвинение предъявлено девяти фигурантам.

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов". Его будет рассматривать окружной суд Ларнаки. Об этом сообщается в заявлении юридической службы государства. Расследование ведется после доклада комитета по нарушениям. К ответственности будут привлечены пять физических и четверо юридических лиц. Их подозревают в натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов.

Окружной суд Ларнаки зарегистрировал первое уголовное дело, касающееся исключительной натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов. Девять лиц будут привлечены к ответственности по 37 обвинениям заявление юридической службы Кипра

В ответе "комитета Калогиру" говорилось о том, что власти страны 13 лет незаконно предоставляли гражданство более 3,5 тысячам родственникам инвестором и менеджеров крупных компаний. Данные лица не являются инвесторами или предпринимателями. В связи с этим они не могли пользоваться правом по Кипрской инвестиционной программе. Эта программа дает право гражданства для крупных вкладчиков.

Напомним, что юридическая служба Кипра представляет из себя независимую службу. Ведомство не находится ни в чьем подчинении. Оно аналогично российской Генеральной прокуратуре.

Мальта раскрыла новых обладателей "золотых паспортов".

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