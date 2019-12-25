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На Кипре неизвестный открыл огонь по посетителям кафе из автомата Калашникова
Сегодня, 9:07
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MShaffter

На Кипре неизвестный открыл огонь по посетителям кафе из автомата Калашникова

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В результате стрельбы были ранены 4 человека, девушка и молодых мужчин.

На Кипре неизвестный ранил 4 посетителей кафе из автомата.

Издание Phileleftheros сообщает, что в ночь с субботы на воскресенье в одном из кафе курортного Айя-Напа были ранены 26-летняя девушка и 3 молодых мужчины. Неизвестный в капюшоне проходил мимо кафе и выпустил очередь в зал кафе. По данным очевидцев было произведено не менее 25 выстрелов.

Полиция Айя-Напа считает, что неизвестный покушался на местного предпринимателя, который покинул кафе за 20 минут до нападения. Раненые посетители стали случайными жертвами. Позднее неподалеку полиция нашла автомат Калашникова, из которого, вероятно, и велся огонь по посетителям кафе.

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Фото:Phileleftheros

Теги: автомат калашникова, новости греции, новости кипра, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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