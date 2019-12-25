Водители встали в пробку на юге КАД из-за ДТП с грузовиком

Авария произошла около 8 утра.

Утром 1-го октября на юго-востоке КАД произошло ДТП с участием грузовика. Из-за происшествия оказались заняты три полосы для движения транспорта, сообщили петербургские СМИ со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Инцидент произошел около 7:50 на 89-м км внешнего кольца КАД. Из-за ДТП перекрыты 2, 3 и 4 полосы.

На данный момент пробка растянулась от Большого Обуховского моста до развязки с Мурманским шоссе. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автоледи на Range Rover протаранила несколько машин на Адмирала Трибуца.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"